На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8

Утром 3 января в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
Сейсмическое событие было зафиксировано в 10:18 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 89 километров от Петропавловска-Камчатского, а очаг землетрясения залегал на глубине порядка 49 километров.
По данным сейсмологов, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались с интенсивностью до трех баллов. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее стало известно о произошедшем у побережья Мексики землетрясении магнитудой 6,5. Зарегистрировано 12 пострадавших, падение пяти столбов и четырех деревьев.