Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8

В акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Источник: Аргументы и факты

Утром 3 января в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие было зафиксировано в 10:18 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии около 89 километров от Петропавловска-Камчатского, а очаг землетрясения залегал на глубине порядка 49 километров.

По данным сейсмологов, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались с интенсивностью до трех баллов. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее стало известно о произошедшем у побережья Мексики землетрясении магнитудой 6,5. Зарегистрировано 12 пострадавших, падение пяти столбов и четырех деревьев.