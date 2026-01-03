Российский турист скончался в Таиланде во время восхождения к храму Тхам Та Пан

В Таиланде российский турист пошел на прогулку и захотел подняться к храму Тхам Та Пан, который расположен в гористой местности провинции Пхангнга. По пути туда мужчина потерял сознание и умер до прибытия медиков. Об этом в субботу, 3 января, сообщил ТАСС, ссылаясь на Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.