Российский турист скончался в Таиланде во время восхождения к храму Тхам Та Пан

В Таиланде российский турист пошел на прогулку и захотел подняться к храму Тхам Та Пан, который расположен в гористой местности провинции Пхангнга. По пути туда мужчина потерял сознание и умер до прибытия медиков. Об этом в субботу, 3 января, сообщил ТАСС, ссылаясь на Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Трагедия произошла в пятницу, 2 января. Тогда в ведомство поступило сообщение о том, что 40-летний мужчина потерял сознание на пути к храму. Была организована спасательная операция. Но когда врачи прибыли на место происшествия, им оставалось лишь констатировать смерть туриста.
Тело погибшего доставили в больницу, чтобы провести вскрытие. По предварительной информации, причиной смерти мог стать тепловой удар, сказано в статье.
За 1−2 января в Таиланде в результате аварии погибли около 120 человек, в том числе гражданин РФ. Об этом сообщил местный центр безопасности дорожного движения.
Уточняется, что россиянин погиб в аварии с мотоциклом в Паттайе. Еще пять граждан России пострадали в ДТП за это время.