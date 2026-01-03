Ричмонд
Аферисты выманивают личные данные россиян под предлогом замены счётчиков воды

По данным МВД РФ, в России начала действовать новая двухэтапная схема мошенничества. Преступники, представляясь сотрудниками водоканала, выманивают у граждан персональные данные под предлогом замены счётчиков воды.

Источник: Life.ru

Сначала аферист под видом работника водоканала запрашивает СНИЛС для «замены счётчиков». Затем второй злоумышленник, выдавая себя за правоохранителя, сообщает о подозрительных операциях и предлагает перевести деньги на «проверку», чтобы снять с себя подозрения, пишет ТАСС.

Для придания убедительности своим действиям мошенники идут на уловку, разрешая оставить пострадавшему незначительную сумму на текущие нужды. Данный приём усиливает доверие и чувство контроля у жертвы.

Ранее МВД назвало 6 фраз мошенников для выманивания кодов от «Госуслуг». Чаще всего звонящие говорят от маркетплейсов, коммунальных служб, медорганизаций, Почты России, вузов и якобы правоохранителей. Полиция советует немедленно прекращать разговор, если собеседник просит назвать код из SMS.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.