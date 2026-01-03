Первая половина января в Челябинске будет без морозов, но снежной

Челябинцев ждут мягкие морозы и частые снегопады.
В Челябинске в первой половине января ожидается относительно мягкая температура при повышенной вероятности осадков. Такой прогноз приводится на сайте сервиса «Гисметео».
«С 3 по 15 января среднесуточная температура воздуха в Челябинске составит от −5 до −12 градусов Цельсия. Ночью столбики термометров будут опускаться до значений от −9 до −19 градусов. При этом вероятны частые осадки в виде снега», — — следует из данных метеорологов.
Погода в этот период будет преимущественно пасмурной или облачной. Снег, по предварительным прогнозам, возможен 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 13 января.