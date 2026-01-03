Первая половина января в Челябинске будет без морозов, но снежной

«С 3 по 15 января среднесуточная температура воздуха в Челябинске составит от −5 до −12 градусов Цельсия. Ночью столбики термометров будут опускаться до значений от −9 до −19 градусов. При этом вероятны частые осадки в виде снега», — — следует из данных метеорологов.