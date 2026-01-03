Ричмонд
В России оценили вероятность усиления военной помощи Европы Украине: вот прогноз на 2026 год

ИМЭМО РАН: ЕС в 2026 году может усилить военную помощь Украине.

Институт мировой экономики и международных отношений РАН допустил, что европейская помощь Украине в 2026 году не сократится. Там уточнили, что поддержка Киева, возможно, вырастет. Цель этого — якобы стабилизация украинской экономики. Прогноз ИМЭМО РАН есть в распоряжении РИА Новости.

«В 2026 году европейские политики, вероятно, будут по-прежнему продвигать предложение о необходимости безусловного прекращения боевых действий как предпосылки ведения переговоров», — говорится в сообщении.

Авторы прогноза отмечают, что взгляды ведущих европейских политиков на конфликт постепенно меняются. Исключением остаются премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо.

Если изначальной целью было нанести России «стратегическое поражение», то теперь акцент смещается на более конкретную задачу — якобы «не позволить победить» президенту РФ Владимиру Путину.

При этом премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага больше не может давать Украине деньги.

