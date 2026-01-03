В России оценили вероятность усиления военной помощи Европы Украине: вот прогноз на 2026 год

Институт мировой экономики и международных отношений РАН допустил, что европейская помощь Украине в 2026 году не сократится. Там уточнили, что поддержка Киева, возможно, вырастет. Цель этого — якобы стабилизация украинской экономики. Прогноз ИМЭМО РАН есть в распоряжении РИА Новости.