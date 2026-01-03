Московский суд оставил без изменения приговор по делу о хищении у Чубайса

Срочная новость.
Московский городской суд оставил без изменения приговор по делу о хищении имущества у Анатолия Чубайса, признав его законным. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из осужденных, Вячеслав Макаров.
Узнать больше по теме
Анатолий Чубайс: биография знаменитого реформатора и его судьба в 2024 году
Анатолий Чубайс прославился организаторскими способности и жесткими методами администрирования. За годы деятельности он успел побыть политиком и топ-менеджером крупнейших предприятий страны, а также провел множество важных реформ и оставил след в истории России. Собрали главное из его биографии.Читать дальше