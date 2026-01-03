Ричмонд
Московский суд оставил без изменения приговор по делу о хищении у Чубайса

Московский городской суд оставил без изменения приговор по делу о хищении имущества у Анатолия Чубайса, признав его законным. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из осужденных, Вячеслав Макаров.

Московский городской суд оставил без изменения приговор по делу о хищении имущества у Анатолия Чубайса, признав его законным. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из осужденных, Вячеслав Макаров.

