Частный дом загорелся в микрорайоне Акбулак в Алматы (видео)

В Алатауском районе Алматы локализовали пожар сегодня ночью — загорелся частный двухэтажный дом. Обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: Nur.kz

Сегодня ночью огнеборцы Алматы проводили работы по ликвидации пожара в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе.

По прибытии на место было установлено, что горит кровля двухэтажного частного жилого дома и складированная макулатура под навесом. Немедленно были введены пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара и недопущения его распространения. Обеспечена бесперебойная подача воды, сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

Позже в МЧС сообщили, что удалось предотвратить распространение огня на соседний дом.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 280 кв.м.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.