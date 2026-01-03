Частный дом загорелся в микрорайоне Акбулак в Алматы (видео)

По прибытии на место было установлено, что горит кровля двухэтажного частного жилого дома и складированная макулатура под навесом. Немедленно были введены пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара и недопущения его распространения. Обеспечена бесперебойная подача воды, сообщили в ведомстве.