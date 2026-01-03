Частный дом загорелся в микрорайоне Акбулак в Алматы (видео)

Сегодня ночью огнеборцы Алматы проводили работы по ликвидации пожара в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе.
По прибытии на место было установлено, что горит кровля двухэтажного частного жилого дома и складированная макулатура под навесом. Немедленно были введены пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара и недопущения его распространения. Обеспечена бесперебойная подача воды, сообщили в ведомстве.
Информация о пострадавших на 112 не поступала.
Позже в МЧС сообщили, что удалось предотвратить распространение огня на соседний дом.
Пожар был полностью ликвидирован на площади 280 кв.м.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.