Мосгорсуд вынес окончательный вердикт фигурантам дела о краже имущества у Чубайса

Фигурантам дело о краже имущества у Чубайса дали от трех до семи лет лишения свободы.
Мосгорсуд оставил без изменений обвинительный приговор Хамовнического суда Москвы фигурантам дела о хищении имущества на сумму около 65 млн рублей у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом журналистам рассказал адвокат одного из осужденных Вячеслав Макаров. Ранее тех приговорили к срокам от трех до семи лет лишения свободы.
«Московский городской суд признал законным приговор первой инстанции и оставил его без изменений», — сказал адвокат в беседе с ТАСС. Ранее фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет колонии общего режима.
Как следует из материалов дела, самый большой срок — 7 лет колонии общего режима — получил бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков, которого взяли под стражу в зале суда при оглашении приговора. Остальным участникам процесса назначили наказания от 3 лет 10 месяцев колонии общего режима. Подсудимые Антон Поляков и Алексей Уляхин с учетом срока, проведенного под мерой пресечения, фактически уже отбыли назначенное наказание.
Уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году. Тогда Чубайс заявил о краже имущества из его жилого комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе Подмосковья. Изначально сумма ущерба превышала три млрд рублей, однако при рассмотрении дела по существу в Хамовническом суде была снижена до почти 70 млн рублей. Причем все подсудимые с момента задержания вину не признавали.