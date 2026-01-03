Мосгорсуд вынес окончательный вердикт фигурантам дела о краже имущества у Чубайса

Уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году. Тогда Чубайс заявил о краже имущества из его жилого комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе Подмосковья. Изначально сумма ущерба превышала три млрд рублей, однако при рассмотрении дела по существу в Хамовническом суде была снижена до почти 70 млн рублей. Причем все подсудимые с момента задержания вину не признавали.