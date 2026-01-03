Самозанятым напомнили об особенностях налогового режима: что важно знать

В России режим налога на профессиональный доход (НПД) не применяется к торговле подакцизными товарами или операциям с криптовалютой. Об этом в беседе с ТАСС сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
«Важно понимать границы применения этого режима: он не распространяется на деятельность, связанную с перепродажей товаров, работой по договорам поручения или комиссии, а также на ряд других направлений, четко определенных законом», — объяснил парламентарий.
Уточняется, что налоговая ставка варьируется в зависимости от источника дохода: 4% взимается при оказании услуг физлицами, а 6% — при получении средств от юридических лиц и ИП.
Ранее сенатор Наталья Мельникова сообщила, что российские пенсионеры имеют право на налоговую льготу: им не нужно платить налог на имущество за одну квартиру, жилой дом, хозяйственную постройку и гараж.