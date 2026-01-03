«Во время игры вышли на лед»: подросток погиб в Алматинской области

Накануне вечером на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступил вызов о происшествии на водоеме в селе Умбетали Жамбылского района. Сообщалось, что утонул ребенок.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС и РОСО МЧС. Выяснилось, что четверо подростков во время игры вышли на тонкий лед и провалились в воду.
Очевидец — рыбак — не раздумывая, бросился на помощь и сумел спасти троих подростков. К сожалению, спасти четвертого не удалось. Тело извлекли из воды водолазы РОСО МЧС и передали сотрудникам полиции.
МЧС Республики Казахстан напоминает: не оставляйте детей без присмотра на водоемах, не выходите на тонкий лед и строго соблюдайте меры безопасности вблизи водных объектов.
В случае чрезвычайной ситуации казахстанцам рекомендуется незамедлительно звонить по номеру 112.