Во время крупнейшего ограбления банка в Германии пропали 100 млн евро

Грабители проникли в здание через соседнюю автостоянку. Они прорубили огромную дыру в стене, вскрыли 3 200 сейфов и забрали содержимое, включая золото. После этого скрылись с места преступления. Ущерб понесли более 2 500 вкладчиков.
Сначала предполагали ущерб в 30 млн евро, но сумма оказалась гораздо больше. Банк был закрыт на рождественские праздники. Кражу обнаружили только утром. Предварительно, это ограбление может стать крупнейшим в истории Германии.
