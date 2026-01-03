Ричмонд
Во время крупнейшего ограбления банка в Германии пропали 100 млн евро

Неизвестные похитили ценности на сумму свыше 100 млн евро из хранилища банка Sparkasse в немецком Гельзенкирхене. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на свои источники.

Источник: Life.ru

Грабители проникли в здание через соседнюю автостоянку. Они прорубили огромную дыру в стене, вскрыли 3 200 сейфов и забрали содержимое, включая золото. После этого скрылись с места преступления. Ущерб понесли более 2 500 вкладчиков.

Сначала предполагали ущерб в 30 млн евро, но сумма оказалась гораздо больше. Банк был закрыт на рождественские праздники. Кражу обнаружили только утром. Предварительно, это ограбление может стать крупнейшим в истории Германии.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.