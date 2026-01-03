По данным индекса Pentagon Pizza, количество заказов пиццы в районе Пентагона возросло, несмотря на зимние праздники.
«DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение», — говорится в сообщении.
Пользователи социальных сетей обращают внимание на необычную закономерность: всплеск заказов в пиццериях возле Пентагона, как утверждается, часто совпадает с важными мировыми событиями и эскалациями в международной обстановке.
В сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Минобороны в министерство войны.
В преддверии праздника в Пентагоне впервые в истории провели церемонию зажжения елки. Это сделал министр войны США Пит Хегсет. Дерево разместили в центральном дворе здания министерства войны США, на церемонию была приглашена семья Хегсета.