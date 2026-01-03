Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор Запорожской АЭС поставил точку в вопросе совместного управления с Украиной

Запорожская атомная электростанция является российским объектом, и вариант какого-либо совместного физического управления станцией исключен. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, комментируя обсуждения на переговорах по Украине возможности введения режима совместного контроля над объектом.

Запорожская АЭС является российским объектом, напомнил Юрий Черничук.

Запорожская атомная электростанция является российским объектом, и вариант какого-либо совместного физического управления станцией исключен. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, комментируя обсуждения на переговорах по Украине возможности введения режима совместного контроля над объектом.

«Запорожская атомная электростанция — это объект российский. Он эксплуатируется российским оператором АО “ЭО ЗАЭС”, российским персоналом по нормам, законам и правилам РФ. И другую форму физического управления станцией я, честно говоря, не представляю», — сказал Черничук в интервью ТАСС.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на переговорах по Украине обсуждается тема возможного совместного контроля над Запорожской АЭС. Затем президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом так и не удалось договориться с США по использованию атомной электростанцией. С начала СВО Киев неоднократно атаковал саму станцию.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше