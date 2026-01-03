Директор Запорожской АЭС поставил точку в вопросе совместного управления с Украиной

Запорожская АЭС является российским объектом, напомнил Юрий Черничук.
Запорожская атомная электростанция является российским объектом, и вариант какого-либо совместного физического управления станцией исключен. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, комментируя обсуждения на переговорах по Украине возможности введения режима совместного контроля над объектом.
«Запорожская атомная электростанция — это объект российский. Он эксплуатируется российским оператором АО “ЭО ЗАЭС”, российским персоналом по нормам, законам и правилам РФ. И другую форму физического управления станцией я, честно говоря, не представляю», — сказал Черничук в интервью ТАСС.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на переговорах по Украине обсуждается тема возможного совместного контроля над Запорожской АЭС. Затем президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом так и не удалось договориться с США по использованию атомной электростанцией. С начала СВО Киев неоднократно атаковал саму станцию.