Больница на 630 коек: как модернизируют медицину в Кокшетау

Проект реализуется как единый современный медицинский комплекс, который объединит в одном пространстве приёмно-диагностические службы, экстренную медицинскую помощь, хирургические и терапевтические подразделения, отделения реанимации и интенсивной терапии, а также службы восстановительного лечения и реабилитации. Ввод в эксплуатацию новой больницы позволит существенно расширить возможности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи на месте, а также сократить вынужденные направления пациентов в другие регионы.