Больница на 630 коек: как модернизируют медицину в Кокшетау

Проект является одним из наиболее значимых и системных инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения страны, передает DKNews.kz.
Строительство объекта реализуется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и имеет стратегическое значение для Акмолинской области и всего северного макрорегиона. На протяжении многих лет стационарная медицинская помощь в регионе оказывалась в условиях разрозненной и морально устаревшей инфраструктуры. Новая больница в Кокшетау призвана принципиально изменить сложившуюся ситуацию.
Проект реализуется как единый современный медицинский комплекс, который объединит в одном пространстве приёмно-диагностические службы, экстренную медицинскую помощь, хирургические и терапевтические подразделения, отделения реанимации и интенсивной терапии, а также службы восстановительного лечения и реабилитации. Ввод в эксплуатацию новой больницы позволит существенно расширить возможности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи на месте, а также сократить вынужденные направления пациентов в другие регионы.
Оснащение медицинского комплекса будет осуществляться современным высокотехнологичным оборудованием в соответствии с действующими стандартами.
Проект имеет и важное кадровое значение. Создание современной, технологичной рабочей среды является одним из ключевых факторов для привлечения и закрепления квалифицированных медицинских специалистов в регионе. Строительство многопрофильной больницы на 630 коек в Кокшетау — это не просто возведение нового объекта, а часть системной государственной политики по модернизации здравоохранения страны.