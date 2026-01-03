Семья таинственно исчезла в Атырауской области: полиция ведет поиски

С октября 2025 года остаются неизвестными местонахождение Максота Карабалина, его супруги Насип Утешкалиевой, дочери Мирагуль и сына Наурыза. Местные сельчане утверждают, что первым пропал сын семейства, еще за пять или шесть месяцев до официального обращения в полицию. Он сообщил близким, что направляется на работу в сторону Актау, но точное место и цель поездки остались неизвестными. Вскоре после этого связь с ним полностью оборвалась.