Семья таинственно исчезла в Атырауской области: полиция ведет поиски

С октября 2025 года остаются неизвестными местонахождение Максота Карабалина, его супруги Насип Утешкалиевой, дочери Мирагуль и сына Наурыза. Местные сельчане утверждают, что первым пропал сын семейства, еще за пять или шесть месяцев до официального обращения в полицию. Он сообщил близким, что направляется на работу в сторону Актау, но точное место и цель поездки остались неизвестными. Вскоре после этого связь с ним полностью оборвалась.
В октябре семья покинула село, объяснив это поездкой к врачу. Однако ни место назначения, ни медицинское учреждение, куда они направлялись, не были известны. Родственники не располагают подтвержденной информацией о маршруте, лечении или месте их дальнейшего пребывания.
Тревогу усиливает тот факт, что дочь семьи, Мирагуль, имеет третью группу инвалидности. После отъезда семьи начали происходить события, вызывающие вопросы у односельчан. Знакомые утверждают, что от имени сына через WhatsApp был продан весь домашний скот, а вырученные деньги переведены на личный счет Максота Карабалина в Kaspi.
Жители села утверждают, что ни Максот Карабалин, ни члены его семьи не пользовались услугами такси и не приобретали билеты на междугородние автобусы. Официально зафиксированного маршрута передвижения семьи нет, что усиливает версию о возможном увозе на личном транспорте.
Официальное заявление о пропаже семьи поступило в полицию 25 декабря 2025 года. С тех пор информации о ходе розыска практически не появлялось, вызывая тревогу и недоумение среди жителей Кызылкогинского района. Люди задаются вопросом, как возможно исчезновение целой семьи без следов, свидетелей и подтвержденных маршрутов.
Семья объявлена в розыск. Согласно ориентировке департамента полиции Атырауской области, разыскиваются:
Карабалин Максот Мукангалиевич, 1959 года рождения;
Утешкалиева Насип Бахитовна, 1961 года рождения;
Карабалина Мирамгүл Максотқызы, 1990 года рождения;
Мукангалиев Наурыз Максотұлы, 1993 года рождения.
Все четверо являются инвалидами третьей группы. Последним известным местом их проживания значится село Жангелдин. Полиция Атырауской области принимает все необходимые меры по установлению их местонахождения и ориентировала полицейские силы других регионов.
Людей, располагающих информацией о местонахождении этих лиц, просят сообщить в правоохранительные органы по номерам: 98−20−78, 98−20−88, +7 701 304 0012.