В Большереченском зоопарке появился еще один лемур

В Большереченском зоопарке пополнение. У живущего здесь кошачьего лемура появилась пара — молодая самочка.
Малышке полгода, родилась она в Екатеринбурге. Как рассказали в зоопарке, малышка быстро освоилась в новом доме, а самец встретил подружку с любопытством и теплотой.
«Теперь молодая пара предпочитает проводить свободное время вместе, разгуливая по вольеру и отдыхая в крытом домике», — рассказали в зоопарке.
В честь пополнения Большереченский зоопарк объявил на своей странице «Вконтакте» конкурс на лучшие имена для лемуров. Конкурс продлится до 12 января.