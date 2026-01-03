Мэр Хабаровска подарил детям новогодние мечты

Глава Хабаровска Сергей Кравчук принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», чтобы помочь исполнить заветные мечты юных горожан. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мэр отметил, что для него эта акция — важная возможность подарить детям веру в волшебство и добро.
— Видеть искренние улыбки и неподдельную радость, когда заветные мечты становятся реальностью, — это бесценно, — поделился Сергей Кравчук.
В этом году нескольким ребятам были вручены подарки, о которых они мечтали: новый компьютерный монитор, беговая дорожка и велосипед.