Трамп аннулировал сделку по полупроводникам на 2,9 млн долларов: вот в чем причина

Президент США Дональд Трамп подписал указ о расторжении сделки между компаниями Emcore и HieFo в полупроводниковой сфере. Глава Белого дома объяснил решение потенциальными рисками для национальной безопасности.
В 2024 году компании HieFo и Emcore заключили соглашение. Согласно ему, HieFo приобретала полупроводниковый бизнес Emcore вместе с производственными мощностями по выпуску пластин из фосфида индия. Сумма сделки составила 2,9 млн долларов.
«Настоящая сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми долями… также запрещается», — говорится в документе.
При этом Трамп указал, что сделка HieFo по покупке активов Emcore может создать угрозу национальной безопасности США. Утверждается, что компания HieFo якобы контролируется китайским гражданином.
В свою очередь хозяин Белого дома во время встречи в Мар-а-Лаго с Владимиром Зеленским сообщил, что у него уже есть некоторые представления об условиях возможной сделки с РФ по урегулированию украинского конфликта.