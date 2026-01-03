Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп аннулировал сделку по полупроводникам на 2,9 млн долларов: вот в чем причина

Трамп заявил об остановке сделки по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подписал указ о расторжении сделки между компаниями Emcore и HieFo в полупроводниковой сфере. Глава Белого дома объяснил решение потенциальными рисками для национальной безопасности.

В 2024 году компании HieFo и Emcore заключили соглашение. Согласно ему, HieFo приобретала полупроводниковый бизнес Emcore вместе с производственными мощностями по выпуску пластин из фосфида индия. Сумма сделки составила 2,9 млн долларов.

«Настоящая сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми долями… также запрещается», — говорится в документе.

При этом Трамп указал, что сделка HieFo по покупке активов Emcore может создать угрозу национальной безопасности США. Утверждается, что компания HieFo якобы контролируется китайским гражданином.

В свою очередь хозяин Белого дома во время встречи в Мар-а-Лаго с Владимиром Зеленским сообщил, что у него уже есть некоторые представления об условиях возможной сделки с РФ по урегулированию украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше