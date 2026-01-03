Спасти Шляпника и вырваться из лап ведьмы: чем развлекают квест-румы Перми

Еще один жутковатый квест. По его сценарию игроки отправляются в поисках приключений в Румынию. Им предстоит остановка в заброшенной хижине рядом с Трансильванией. Выясняется, что это для туристов не совсем безопасное место, в котором многие остаются навечно. Игрокам предстоит преодолеть свои страхи и вырваться из цепких лап ведьм-старухи. Возрастные ограничения — 12+, детей с 10 лет пускают в сопровождении взрослых или аниматора. В комментариях к описанию игры в интернете, пользователи ее хвалят, но подмечают, что загадки в квесте очень сложные, их можно было сделать попроще.