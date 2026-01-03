Спасти Шляпника и вырваться из лап ведьмы: чем развлекают квест-румы Перми

В Перми немало квест-румов и VR-аттракционов.
В самом конце 2025 года Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых. Документ устанавливает общие требования и требования безопасности. Стандарт появился, в том числе, из ‑за резкого роста популярности квест-румов, в которых посетителям поучаствовать в игра-испытаниях. URA.RU решило выяснить, а на какие квесты взрослым и детям можно сходить в Перми. Подборка интересных развлечений — далее в материале агентства.
Последнее дело Шерлока Холмса.
Игроки могут побороться с гением дедукции Шерлоком Холмсом.
Этот квест — для больших любителей детективных историй. По сценарию знаменитый сыщик Шерлок Холмс надежно спрятал в своем доме доказательства вины своего злейшего врага профессора Мориарти в целом ряде преступлений. Мориарти ищет лучших людей для похищения улик из обители Холмса. Таким образом игрокам предлагают побороться с самим гением дедукции, разгадав различные головоломки. Возрастные ограничения — 10+, дети с 10 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Уровень сложности игры подбирается администратором в зависимости от возраста.
Замок дракона.
По сценарию этого квеста игроки попадают во времена, когда драконы были не просто сказкой. Эти существа бесконечно атакуют волшебное королевство. Долгое время его защищал от драконов король, но однажды он нашел способ приручить крылатые создания с помощью магического артефакта. Но вместо мира он хочет безграничной власти. Игрокам предстоит сыграть роли отважных рыцарей, остановить короля и спасти королевство от разрушения. Возрастные ограничения — 11+, дети с 8 лет допускаются в сопровождении взрослых или аниматора. В отзывах о квест руме в интернете пользователи очень хвалят игру за декорации.
Алиса в Зазеркалье.
Квест по мотивам «Алисы в Зазеркалье» рекомендуют даже малышам.
Квест по мотивам сказки знаменитого английского писателя Льюиса Кэрролла. Участникам приключения предстоит спасти одного из волшебных персонажей — Шляпника, попавшего в беду. «Необходимо пройти через красочные потоки времени, преодолеть все загадки мистера Время и спасти мир чудес», — сообщается в описании квеста в интернете. Возрастные ограничения — 12+. Детей с 6 лет допускают только в сопровождении взрослых или аниматора. Квест относится к категории «не страшный». В комментариях к описанию игры в интернете пользователи хвалят ее за большую и красочную локацию.
Призрак оперы.
Этот квест подойдет тем, кто хочет пощекотать себе нервы. По сценарию игры совсем скоро в Париже состоится премьера новой оперы. Но случилось несчастье, последствия которого придется устранять игрокам. Они в этом квесте выступают в роли детективов, ищущих главную актрису театра — Кристину Даэ. Последний раз ее видели в гримерной. Необходимо спасти солистку из лап призрака оперы, но при этом не попасться в его ловушки и не стать жертвой смертельной удавки. Возрастные ограничения — 14+, детей с 10 лет пускаю только в сопровождении взрослых. В комментариях к описанию пользователи пишут, что игра «заставит поломать голову и попугаться».
Румынская ведьма.
Игрокам необходимо преодолеть страхи и вырваться из лам ведьмы.
Еще один жутковатый квест. По его сценарию игроки отправляются в поисках приключений в Румынию. Им предстоит остановка в заброшенной хижине рядом с Трансильванией. Выясняется, что это для туристов не совсем безопасное место, в котором многие остаются навечно. Игрокам предстоит преодолеть свои страхи и вырваться из цепких лап ведьм-старухи. Возрастные ограничения — 12+, детей с 10 лет пускают в сопровождении взрослых или аниматора. В комментариях к описанию игры в интернете, пользователи ее хвалят, но подмечают, что загадки в квесте очень сложные, их можно было сделать попроще.
VR-арена.
Эта арена представляет собой командное сражение от первого лица с комбинацией свободного передвижения и виртуальной реальности без ограничения проводами. Размер игровой локации — 250 квадратных метров. Боим проходят в форматах «пять на пять» или «каждый сам за себя» с эффектом присутствия в виртуальном мире. Игрокам предлагается большой выбор оружия, а антураж локаций можно менять. Возрастные ограничения — 8+. Стоит учитывать, что поскольку бои проходят в открытом формате, на площадке будут находиться незнакомые игроки. Поэтому для игры только своей командой рекомендовано выкупать весь сеанс на 10 человек целиком.