В Ростовской области сбили БПЛА в Сальске и трех районах

С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены в Сальске, а также в Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.
— К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В слободе Семено-Камышенской Чертковского района были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор, — написал Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, электроснабжение оперативно восстановили, а информация о последствиях на земле «будет уточняться». Власти продолжают проверку сообщений о повреждениях после атаки БПЛА в Ростовской области.
Ранее, в ночь на 2 января, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в Чертковском, Верхнедонском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива.
