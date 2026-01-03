Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области сбили БПЛА в Сальске и трех районах

В ночь на субботу над Сальском сбили беспилотник.

Источник: Комсомольская правда

С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены в Сальске, а также в Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

— К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В слободе Семено-Камышенской Чертковского района были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор, — написал Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, электроснабжение оперативно восстановили, а информация о последствиях на земле «будет уточняться». Власти продолжают проверку сообщений о повреждениях после атаки БПЛА в Ростовской области.

Ранее, в ночь на 2 января, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в Чертковском, Верхнедонском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также.

В трех районах Ростовской области сбили БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше