В Башкирии ожидаются снег, метель и гололед

В понедельник, 5 января, погода ухудшится. Ночью пройдет небольшой, а местами умеренный снег. Днем осадки усилятся, по югу республики ожидается сильный снегопад. В отдельных районах прогнозируются метель и гололед, что приведет к снежным заносам и гололедице на дорогах. Ветер будет южным, умеренным, но местами порывистым. Ночью температура воздуха составит −4,-9°, в некоторых районах до −14°. Днем потеплеет до −1,-6°.