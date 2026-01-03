В Башкирии ожидаются снег, метель и гололед

Синоптики сообщили, какая погода ждет Башкирию в ближайшие три дня. Так, сегодня, 3 января, на большей части территории пройдет небольшой снег, днем в некоторых районах возможны порывы ветра. Температура воздуха днем составит −10,-15°.
В воскресенье, 4 января, снегопад продолжится, но будет идти местами. Днем в отдельных районах ожидается метель. Ветер останется южным и умеренным, но днем порывы могут стать довольно сильными. Ночные температуры составят −10,-15°, при прояснениях похолодает до −18,-23°. Днем столбики термометров покажут −5,-10°.
В понедельник, 5 января, погода ухудшится. Ночью пройдет небольшой, а местами умеренный снег. Днем осадки усилятся, по югу республики ожидается сильный снегопад. В отдельных районах прогнозируются метель и гололед, что приведет к снежным заносам и гололедице на дорогах. Ветер будет южным, умеренным, но местами порывистым. Ночью температура воздуха составит −4,-9°, в некоторых районах до −14°. Днем потеплеет до −1,-6°.
