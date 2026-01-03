После жалоб горожан в Кургане сделают новую остановку

«Размещение посадочной платформы вблизи выезда с ул. Юрги и ул. Осинников на дорогу до Кургана внесено в план работ на 2026 год. После устройства посадочной платформы будет рассмотрен вопрос об установке павильона ожидания общественного транспорта в указанном месте», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».