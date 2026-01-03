После жалоб горожан в Кургане сделают новую остановку

Для курганев установят павильон для ожидания автобусов.
Строительство дополнительной автобусной остановки на дороге в сторону Кургана запланировано в 2026 году. Об этом рассказали представители мэрии. Ранее жители жаловались, что из-за большого расстояния между павильонами, им приходится долго идти до остановки по обочине дороги.
«Размещение посадочной платформы вблизи выезда с ул. Юрги и ул. Осинников на дорогу до Кургана внесено в план работ на 2026 год. После устройства посадочной платформы будет рассмотрен вопрос об установке павильона ожидания общественного транспорта в указанном месте», — сообщается в ответе на сайте «Обратись».
Ранее в микрорайоне Рябково в Кургане для жителей установили новую остановку общественного транспорта. Павильон появился на улице Салавата Юлаева.