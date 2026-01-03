Назван скрытый симптом рака в новогодние праздники

«Вздутие живота, которое не проходит пару недель и сопровождается другими изменениями самочувствия, — это повод немедленно обратиться к врачу», — пояснил врач Дональд Грант в комментарии The Sun. Он добавил, вздутие способно указывать и на наличие опухолевых образований. Вздутие живота наиболее актуально в новогодние праздники, когда люди готовят много еды и потом доедают ее в течение нескольких дней.