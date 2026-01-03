Назван скрытый симптом рака в новогодние праздники

Вздутие живота от переедания салатов на Новый год может сигнализировать об онкологии, предупреждают врачи.
Вздутие живота от переедания, в том числе и от новогодних салатов, может сигнализировать об онкологии. С таким мнением выступили аналитики, ссылаясь на мнение врача Дональда Гранта.
«Вздутие живота, которое не проходит пару недель и сопровождается другими изменениями самочувствия, — это повод немедленно обратиться к врачу», — пояснил врач Дональд Грант в комментарии The Sun. Он добавил, вздутие способно указывать и на наличие опухолевых образований. Вздутие живота наиболее актуально в новогодние праздники, когда люди готовят много еды и потом доедают ее в течение нескольких дней.
Грант добавил, что дискомфорт в животе нередко сопровождает пищевую непереносимость и хронические заболевания кишечника. В частности, вздутие может возникать при дивертикулите — воспалении дивертикулов толстой кишки — и при болезни Крона, которая приводит к длительному воспалению слизистой. В этих случаях пациенты также сталкиваются с болями, нарушением стула, потерей веса и слабостью.