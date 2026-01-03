Что стало с уральским Бенджамином Баттоном, чья история гремела на всю Россию

Роман родился в свердловском селе Буланаш.
В небольшом свердловском селе Буланаш жила семья, чья история напоминает голливудскую драму. В 1995 году здесь родился Рома Кривачев. Обычный мальчик, чью жизнь навсегда изменила загадочная и беспощадная болезнь. Он ушел из жизни в 2017 году, но память о нем жива. История уральского Бенджамина Баттона — человека, чья судьба шла наперекор времени — в материале URA.RU.
Роман развивался, как и большинство детей: сделал первые шаги, произнес первые слова, пошел в школу. К девяти годам это был любознательный ребенок ростом около 120 сантиметров. Однако затем его физическое развитие фактически прекратилось. Со временем одноклассники взрослели, менялись внешне, становились юношами, в то время как Роман продолжал оставаться в хрупком теле девятилетнего ребенка. При этом в маленьком, почти детском теле формировалось зрелое, интеллектуально развитое сознание.
Рома развивался наравне со сверстниками (архивное фото).
Его мать, Татьяна Кривачева — женщина с сильным характером (она служила в полиции), первой забила тревогу. Она заметила, что сын перестал меняться, когда прошло уже пару лет с момента «остановки». Начались бесконечные поездки по врачам, клиникам, институтам. Диагнозы были расплывчатыми, прогнозы — туманными.
Лишь спустя пять лет мытарств столичные генетики смогли назвать врага. Звучало это как приговор: мандибулоакральная дисплазия. Редчайшее генетическое заболевание, при котором «ломаются» два ключевых гена, отвечающих за развитие костной ткани и старение организма. Проще говоря, тело Ромы перестало расти и начало преждевременно стареть, в то время как его интеллект развивался абсолютно нормально.
До постановки Роме диагноза ему провели множество лабораторных исследований (архивное фото).
Но болезнь не остановилась на внешности. В девятом классе Рома начал стремительно терять зрение и вскоре полностью ослеп. Казалось бы, мир для двадцатилетнего парня сузился до размеров темной комнаты. Однако Рома Кривачев был не из тех, кто сдается. Обладая ясным пытливым умом, он не только не забросил учебу, но и окончил школу на домашнем обучении с золотой медалью. Его мозг, полностью сохраненный болезнью, жаждал знаний и деятельности. В интернете он нашел окно в большой мир.
Освоив с помощью голосовых программ компьютер, Рома погрузился в изучение всего, что его интересовало: от литературы и астрономии до эзотерики и геммологии (науки о драгоценных камнях). Слепой юноша, запертый в теле ребенка, взял штурмом одну из самых сложных и динамичных сфер — финансовые рынки. Он днями и ночами слушал аудиокниги по экономике, финансовые новости, аналитические обзоры.
Постепенно в его голове сложилась четкая картина рыночных механизмов. Он начал торговать акциями. Сначала осторожно, потом увереннее. Его первый заработок составил пару тысяч рублей, но это была победа над обстоятельствами. А вскоре он смог заработать и купить подарок матери — массажное кресло, пытаясь хоть как-то отблагодарить ее за ежедневный титанический труд по уходу за ним.
В 2015 году о Романе рассказывали многочисленные СМИ.
В 2015 году слава неожиданно настигла этого удивительного молодого человека. История «уральского Баттона» облетела федеральные СМИ. О нем писали, им восхищались, его обсуждали. Но, как это часто бывает в медийном пространстве, волна интереса быстро схлынула. О Роме забыли так же стремительно, как и узнали. Он остался один на один со своей болезнью, своим компьютером и безграничной материнской любовью.
Трагедия пришла в сентябре 2017 года. Рома Кривачев умер. Для Татьяны это стало не просто потерей сына — это была катастрофа вселенского масштаба. Женщина лишилась единственного ребенка, которого считала главным смыслом своей жизни и ради которого жила. «Он был ее отдушиной, тем, кто всегда поддерживал. Она лишилась не только сына, но и лучшего друга», — вспоминают односельчане.
Роман умер 13 сентября 2017 года.
«Таня очень долго горевала по сыну. Будто жизнь у нее остановилась, — делится знакомая семьи. “Но потом потихоньку она взяла себя в руки. Все-таки работа в полиции закалила характер, дала стальную выдержку. Она не позволила горю полностью сломать ее”, — отмечает собеседница. Однако с тех пор Татьяна Кривачева больше никогда не общалась с прессой и не поднимала публично болезненную тему сына. Ее тихое мужество и его негромкий подвиг остались в прошлом, став частью истории маленького уральского села.
История Ромы Кривачева — пример поразительной стойкости человеческого духа, который способен найти путь к самореализации даже тогда, когда телесные ограничения кажутся непреодолимой клеткой. Это рассказ о том, как разум и сила воли позволяют преодолеть внешние обстоятельства, а материнская любовь превращается в надежный и непробиваемый щит.