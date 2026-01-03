Что стало с уральским Бенджамином Баттоном, чья история гремела на всю Россию

«Таня очень долго горевала по сыну. Будто жизнь у нее остановилась, — делится знакомая семьи. “Но потом потихоньку она взяла себя в руки. Все-таки работа в полиции закалила характер, дала стальную выдержку. Она не позволила горю полностью сломать ее”, — отмечает собеседница. Однако с тех пор Татьяна Кривачева больше никогда не общалась с прессой и не поднимала публично болезненную тему сына. Ее тихое мужество и его негромкий подвиг остались в прошлом, став частью истории маленького уральского села.