Встречаем Рождество: подборка главных событий в Екатеринбурге

Рождество отмечается 7 января.
В преддверии одного из главных православных праздников, Рождества, жители и гости Екатеринбурга смогут посетить разнообразные мероприятия — от богослужений до концертов и театральных постановок. Где можно будет окунуться в атмосферу праздника и какие мероприятия стоит посетить — в афише URA.RU.
Богослужения в храмах.
Днем 6 января обычно начинается архиерейское всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Его возглавляет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
Следом в ночь с 6 на 7 января пройдут традиционные рождественские богослужения. Главная служба пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе, следом в полночь будет Божественная литургия, также верующих будут ждать во всех храмах Екатеринбурга в 23:30. 7 января в 16:00 в кафедральном соборе начнется Рождественская Великая вечерня.
Постановка «Туда» петербургского театра «Вокруг» 0+
Уличный спектакль о пяти ангелах, которые теряют дорогу домой, покажут в парке Маяковского. Представление станет частью новогодней программы на открытой площадке, его покажут в 17:00, вход свободный.
Концерт «Новогодний кинохит» 0+
Уральский академический филармонический оркестр, Хор любителей пения города Екатеринбурга, меццо-сопрано Елена Бирюзова, басы Алексей и Илья Фроловы исполнят композиции из знакомых всем фильмов. Концерт пройдет в Свердловской филармонии в 18:00, билеты — от 4800 рублей.
Волшебным день может стать благодаря балету «Щелкунчик».
Балет «Щелкунчик» 0+
За рождественской атмосферой стоит отправиться в «Урал Опера Балет». Лучшую на сегодняшний день постановку «Щелкунчика» в исполнении Василия Вайнонена покажут в 11:00 и 18:30, билеты — от 6000 рублей.
«Новогодние колядки» 3+
В «Коляда Театре» для детей устроят традиционное праздничное мероприятие: сначала покажут сказку «Алладин», а после научат колядкам со скоморохами. Также в программе — хороводы у елки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, катание с надувной горки, «Колядоскоп-Театр» и в финале фейерверк и вручение подарка со звездой, которая исполняет желание. Начало в 18:00, билеты — 1500 рублей.
Рождественский квартирник Флоры Бичахчян 0+
Участница шоу «Голос» и «А ну-ка, все вместе!», финалистка национального отбора «Евровидения-2025» от Армении выступит под аккомпанемент рояля. Слушатели смогут насладиться рождественскими песнями и классикой советской эстрады. Концерт пройдет в атриуме Ельцин Центра в 19:00, вход свободный.