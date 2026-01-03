Встречаем Рождество: подборка главных событий в Екатеринбурге

В «Коляда Театре» для детей устроят традиционное праздничное мероприятие: сначала покажут сказку «Алладин», а после научат колядкам со скоморохами. Также в программе — хороводы у елки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, катание с надувной горки, «Колядоскоп-Театр» и в финале фейерверк и вручение подарка со звездой, которая исполняет желание. Начало в 18:00, билеты — 1500 рублей.