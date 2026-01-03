Ричмонд
В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ

Несколько частных домов повреждены в Ростовской области при атаке БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В четырех районах Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ, начавшуюся с вечера пятницы. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, вражеские дроны уничтожены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. Предварительно, пострадавших среди людей нет.

Слюсарь добавил, что без последствий на земле не обошлось. В слободе Семено-Камышенской Чертовского района повреждено остекление нескольких частных домов и электропровода на одной из опор. Электроснабжение удалось быстро восстановить.

Данные о последствиях атаки украинских БПЛА уточняются.

Ранее сообщалось, что две женщины пострадали при ракетной атаке ВСУ на центр Белгорода.

