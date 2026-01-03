В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ

В четырех районах Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ, начавшуюся с вечера пятницы. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, вражеские дроны уничтожены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. Предварительно, пострадавших среди людей нет.
Слюсарь добавил, что без последствий на земле не обошлось. В слободе Семено-Камышенской Чертовского района повреждено остекление нескольких частных домов и электропровода на одной из опор. Электроснабжение удалось быстро восстановить.
Данные о последствиях атаки украинских БПЛА уточняются.
Ранее сообщалось, что две женщины пострадали при ракетной атаке ВСУ на центр Белгорода.
