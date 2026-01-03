Ричмонд
В России рассматривают новый предмет для обсуждения на переговорах по Украине

Вопрос продажи электроэнергии, вырабатываемой Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), в том числе на территорию Украины, может стать предметом международных переговоров. Об этом рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Никакого здесь секрета нет. Американская сторона демонстрирует интерес к этой работе, мы отвечаем взаимностью на этот интерес, но на интерес коммерческого использования при соблюдении всех интересов Российской Федерации», — заявил Лихачев в эфире «России 24».

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что станция является российской и исключил вариант совместного управления станцией с Украиной. Так он прокомментировал обсуждения на переговорах судьбы Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС находится под контролем России и регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Директор станции ранее предупреждал, что при неблагоприятном развитии событий последствия атак могут быть сопоставимы с авариями на Чернобыле и «Фукусиме».

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше