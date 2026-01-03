В России рассматривают новый предмет для обсуждения на переговорах по Украине

Продажа вырабатываемой Запорожской АЭС электроэнергии будет рассматриваться на переговорах по Украине.
«Никакого здесь секрета нет. Американская сторона демонстрирует интерес к этой работе, мы отвечаем взаимностью на этот интерес, но на интерес коммерческого использования при соблюдении всех интересов Российской Федерации», — заявил Лихачев в эфире «России 24».
Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что станция является российской и исключил вариант совместного управления станцией с Украиной. Так он прокомментировал обсуждения на переговорах судьбы Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС находится под контролем России и регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Директор станции ранее предупреждал, что при неблагоприятном развитии событий последствия атак могут быть сопоставимы с авариями на Чернобыле и «Фукусиме».