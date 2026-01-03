Лера Кудрявцева рассказала о тяжёлых испытаниях из-за алкоголизма мужа

В конце декабря Кудрявцева попыталась повторить трюк Сергея Лазарева во время съёмок видео и упала. Сейчас Лазарев активно гастролирует и в одном из номеров выполняет сложный элемент — делает 14 оборотов на сцене, резко останавливается и продолжает петь. Кудрявцева решила проверить, сможет ли повторить этот трюк, но после нескольких кругов потеряла равновесие и рухнула. Во время съёмки телеведущая шутила, что «русские не сдаются», а сам Лазарев отреагировал с юмором, подписав видео фразой: «Лерка не сдаётся».