Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лера Кудрявцева рассказала о тяжёлых испытаниях из-за алкоголизма мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева подвела итоги 2025 года и назвала его одним из самых тяжёлых в жизни. Ей пришлось пройти через серьёзные испытания и впервые обратиться к психологу за профессиональной поддержкой.

Источник: Life.ru

В соцсетях она написала, что год «жалил её нещадно», а перемены в людях и мире вызывали страх.

«Сложный год был. Странный. На многое открыл глаза, многих высветил», — отметила Кудрявцева.

Несмотря на боль, она поблагодарила судьбу за полученный опыт и поздравила подписчиков с праздником. Звезда откровенно рассказывала о борьбе с алкогольной зависимостью мужа и признавалась, что чувствует себя на грани.

«Я делала всё, что могла. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники», — поделилась она с аудиторией.

В конце декабря Кудрявцева попыталась повторить трюк Сергея Лазарева во время съёмок видео и упала. Сейчас Лазарев активно гастролирует и в одном из номеров выполняет сложный элемент — делает 14 оборотов на сцене, резко останавливается и продолжает петь. Кудрявцева решила проверить, сможет ли повторить этот трюк, но после нескольких кругов потеряла равновесие и рухнула. Во время съёмки телеведущая шутила, что «русские не сдаются», а сам Лазарев отреагировал с юмором, подписав видео фразой: «Лерка не сдаётся».

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.