Силы ПВО за ночь сбили над регионами РФ и Азовским морем 22 дрона ВСУ

Над Крымом ночью уничтожили 12 украинских БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили над четырьмя регионами России и акваторией Азовского моря 22 дрона ВСУ. Об этом в субботу, 3 января, сообщили в Минобороны РФ.

Над Крымом ночью сбили 12 украинских беспилотников, еще 6 БПЛА — над территорией Краснодарского края. В небе Ростовской области перехватили два вражеских дрона. По одному БПЛА сбили над территорией Адыгеи и над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ на регион.

