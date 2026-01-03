Из омского аэропорта задержались вылеты всех ночных и утренних рейсов

По данным онлайн-табло омского аэропорта в среднем задержки составили от 15 минут до 2 часов. Так рейс на Камрань авиакомпании «АЗУР ЭЙР» должен был вылететь из Омска в 00:05 минут, по факту вылетел в 02:50. Рейс на Москву авиакомпании «Победа» сдвинулся с 05:20 до 07:53. На Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» — с 05:1 до 05:44.