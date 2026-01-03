Из омского аэропорта задержались вылеты всех ночных и утренних рейсов

Сегодня ночью и утром 3 января в омском аэропорту случились массовые задержки вылетов. С опозданием из воздушной гавани отправились практически все ночные и утренние рейсы.
По данным онлайн-табло омского аэропорта в среднем задержки составили от 15 минут до 2 часов. Так рейс на Камрань авиакомпании «АЗУР ЭЙР» должен был вылететь из Омска в 00:05 минут, по факту вылетел в 02:50. Рейс на Москву авиакомпании «Победа» сдвинулся с 05:20 до 07:53. На Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» — с 05:1 до 05:44.
С наименьшими задержками в пределах пяти минут вылетели утренние рейсы на Иркутск и Красноярск. На наибольший срок задержался в воздушной гавани Омска самолет «Уральских авиалиний» до Москвы. Из аэропорта он должен был вылететь еще в 06:35, однако был задержан до 10:30.
В целом из омского аэропорта задержались вылеты 12 рейсов, о причинах массовых задержек не сообщается.
Ранее мы сообщали, что вчера из Омска задержались вылеты рейсов в Москву и Санкт-Петербург.