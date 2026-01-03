В Госдуме захотели бороться с повышенными ценами на такси в праздники

В Госдуме предложили ограничить новогодний тариф для таксистов 20%. С таким мнением выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Он заявил, что это несправедливо, когда люди хотят заработать в несколько раз больше денег, чем обычно.