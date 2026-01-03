В Госдуме захотели бороться с повышенными ценами на такси в праздники

В ГД предложили ограничить рост цен на такси в праздники 20%
В Госдуме предложили ограничить новогодний тариф для таксистов 20%. С таким мнением выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Он заявил, что это несправедливо, когда люди хотят заработать в несколько раз больше денег, чем обычно.
«Люди хотят зарабатывать деньги в два-три раза выше. Это несправедливо. А справедливо было бы ограничить этот праздничный рост 20%», — сказал Гусев в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что ограничение должно касаться именно временного праздничного повышения стоимости, а не базовых тарифов.
Он обратил внимание, что в новогодние праздники люди редко садятся на руль и чаще пользуются такси. И водители этим открыто пользуются.
Ранее на рынке такси уже обострялась дискуссия о тарифах и доходах водителей. В декабре 2025 года таксисты «Яндекс Такси» в ряде городов РФ пытались провести забастовку, требуя снизить комиссию агрегатора и повысить минимальную стоимость поездки.