В Хабаровске с января 2026 подорожает проезд на нескольких маршрутах

В Хабаровске с начала 2026 года вырастет стоимость проезда на ряде городских маршрутов. Об этом уведомили в управлении промышленности и транспорта городской администрации.
С 1 января проезд по маршруту № 71−1 стал стоить 65 рублей. С 8 января до 62 рублей вырастет стоимость поездки на маршруте № 89, а с 12 января тариф в 65 рублей будет установлен на маршрутах №№ 1 Л, 6, 25, 31, 14−1, 21−1, 24−1 и 56−1.
Повышение цен обусловлено несколькими факторами. В первую очередь, расходы перевозчиков значительно выросли из-за инфляции, действия санкций, удорожания эксплуатации подвижного состава, топлива, запчастей и расходных материалов. Кроме того, с 1 января 2026 года ставка НДС повышена до 22%, что напрямую отразится на себестоимости услуг пассажирского транспорта.