В Хабаровске с января 2026 подорожает проезд на нескольких маршрутах

С 1 января проезд по маршруту № 71−1 стал стоить 65 рублей. С 8 января до 62 рублей вырастет стоимость поездки на маршруте № 89, а с 12 января тариф в 65 рублей будет установлен на маршрутах №№ 1 Л, 6, 25, 31, 14−1, 21−1, 24−1 и 56−1.