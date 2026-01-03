В Хабаровске на площади Ленина стартовали зимние гулянья

В Хабаровске со 2 января на площади имени Ленина началась насыщенная программа новогодних и рождественских развлечений, которая продлится до конца праздников. Жители и гости города могут каждый день приходить на бесплатные игры, конкурсы и мастер-классы.
С 13:00 до 16:00 ежедневно на главной площади проходят спортивно-развлекательные эстафеты, такие как «Снежная забава» и «Ледовые гонки», интерактивные викторины с розыгрышем билетов на новогодние представления, танцевальные программы, игровые флешмобы, парады ростовых кукол и мастер-классы. Так, 3 января всех ждёт «Новогодняя зумба», а 5 января открытый мастер-класс по хоккею с мячом проведут игроки клуба «СКА-Нефтяник». На Рождество и Старый Новый год запланированы тематические квесты и викторины. В программе возможны изменения.
До 11 января на площади работает краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима» в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В ней участвуют 43 мастера и предпринимателя, которые представляют свои изделия, а также 11 точек фудкорта. Ярмарка открыта в будни с 12:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 22:00.
До конца января для всех желающих доступны каток, горка и праздничные арт-объекты для фотосессий. Кроме того, на площади звучит специальный новогодний подкаст, в котором известные артисты края поздравляют хабаровчан с праздниками и анонсируют крупные культурные и спортивные события.