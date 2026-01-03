В Хабаровске на площади Ленина стартовали зимние гулянья

С 13:00 до 16:00 ежедневно на главной площади проходят спортивно-развлекательные эстафеты, такие как «Снежная забава» и «Ледовые гонки», интерактивные викторины с розыгрышем билетов на новогодние представления, танцевальные программы, игровые флешмобы, парады ростовых кукол и мастер-классы. Так, 3 января всех ждёт «Новогодняя зумба», а 5 января открытый мастер-класс по хоккею с мячом проведут игроки клуба «СКА-Нефтяник». На Рождество и Старый Новый год запланированы тематические квесты и викторины. В программе возможны изменения.