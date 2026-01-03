Сначала водоканал, потом полиция: мошенники выманивают личные данные россиян под предлогом замены счетчиков

В России зафиксирована новая схема телефонного мошенничества. Как следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, преступники теперь маскируются под сотрудников водоканала, чтобы затем выманить у людей крупные суммы.
Атака начинается с телефонного звонка. Неизвестный представляется работником местного водоканала и, под предлогом необходимости замены счётчиков воды, просит у абонента предоставить данные СНИЛС. Это первый этап схемы.
Вскоре после этого жертве поступает второй звонок — на этот раз от человека, выдающего себя за сотрудника правоохранительных органов. Он сообщает, что со счетами гражданина проводятся подозрительные операции, а сам он попал под подозрение в незаконной деятельности. Чтобы «снять с себя все обвинения», напуганному человеку предлагают передать деньги на так называемую «проверку».
Для большей убедительности аферисты идут на психологическую уловку: они разрешают потенциальной жертве оставить себе часть суммы на текущие расходы. Эта мнимая уступка окончательно вводит людей в заблуждение. В результате, следуя указаниям мошенников, граждане передают им свои сбережения.
Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы предупредила россиян о мошеннической схеме, когда аферисты связываются с жертвой сначала под видом правоохранителей, а затем опасных преступников с угрозами и требованием денег.