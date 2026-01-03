Ричмонд
Депутаты Сейма обвинили Туска в переписывании истории Польши

Польские депутаты обвинили премьер-министра страны Дональда Туска в переписывании истории из-за ошибки в дате основания польского государства во время новогоднего обращения. Об этом сообщает Fakt.

— Дональд Туск заявил сегодня, что мы вступаем в тысяча первый год нашей страны. Не секрет, что христианское наследие нашей родины вызывает отвращение у Туска, но и в начальной школе знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если только премьер-министр не начал переписывать историю, — цитирует источник издание.

При этом там подчеркнули, что такую ошибку сложно совершить не специально, поскольку текст обращения готовится заранее.

1 января Дональд Туск заявил, что Польша в 2026 году планирует завоевать Балтийское море. Также, по его словам, в новом году Варшава намерена ускорить создание «самой сильной армии в Европе».

18 декабря Туск заявил о «переломе» по вопросу экспроприации российских активов на саммите Евросоюза в Брюсселе. Он добавлял, что в ЕС не готовы рассматривать альтернативные способы финансирования Украины.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше