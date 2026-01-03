Депутаты Сейма обвинили Туска в переписывании истории Польши

— Дональд Туск заявил сегодня, что мы вступаем в тысяча первый год нашей страны. Не секрет, что христианское наследие нашей родины вызывает отвращение у Туска, но и в начальной школе знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если только премьер-министр не начал переписывать историю, — цитирует источник издание.