В Хабаровском крае 2026 год объявлен Годом спорта

Решение было озвучено на итоговом заседании правительства. Губернатор отметил, что в 2025 году край впервые стал финалистом «Национальной спортивной премии», получив награды в двух престижных номинациях, и для дальнейшего развития спортивной отрасли необходим новый импульс.