В Хабаровском крае 2026 год объявлен Годом спорта

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выступил с инициативой объявить 2026 год Годом спорта в регионе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Решение было озвучено на итоговом заседании правительства. Губернатор отметил, что в 2025 году край впервые стал финалистом «Национальной спортивной премии», получив награды в двух престижных номинациях, и для дальнейшего развития спортивной отрасли необходим новый импульс.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что краевая спортивно-адаптивная школа является флагманом в стране. В 2025 году в регионе был проведен большой блок мероприятий для участников специальной военной операции, включая 22 турнира и фестиваля ГТО. Впервые прошел краевой «Кубок Защитников Отечества» с участием ветеранов СВО. Также набирает популярность спортивное метание ножа.
Всего за 2025 год в крае проведено 39 всероссийских и 4 международных турнира, 4 чемпионата и 2 первенства России.