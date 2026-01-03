Ричмонд
Остановку в коттеджном поселке под Уфой пока не построят из-за сложностей

Власти объяснили, почему в поселке «Преображенский» пока не будет автобусной остановки.

Источник: Комсомольская правда

Жители коттеджного поселка «Преображенский», расположенного рядом с дорогой на Булгаково-Бузовьязы, обратились к властям с просьбой сделать для них автобусную остановку.

В Управлении дорожного хозяйства Башкирии пояснили, что для создания новой остановки недостаточно просто повесить знак. Потребуется целый комплекс работ: установить павильон, оборудовать специальную площадку для посадки пассажиров, обустроить заездной карман для автобусов и дополнительные полосы. Чтобы все это реализовать, необходимо подготовить полноценный проект и пройти государственную экспертизу. Такие работы обычно проводят в рамках капитального ремонта или полной реконструкции дороги.

В ведомстве сообщили, что на 2026−2027 годы подобная реконструкция на этом участке трассы в планы не входит. При этом там не исключили, что к вопросу могут вернуться в будущем, если на это найдутся деньги.

