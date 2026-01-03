Ричмонд
Между Ташкентом и Владивостоком открывается новый авиарейс

Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Частная авиакомпания Centrum Air запускает прямые рейсы из Ташкента во Владивосток, полеты будут проводиться два раза в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

Все предпосылки для того, чтобы расти: Минэкономразвития России — о турпотоке в Узбекистан.

«С 1 апреля мы будем выполнять рейсы по маршруту Ташкент — Владивосток», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям, стоимость билетов составит от 3,6 миллиона сумов.

Centrum Аir также выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург Новосибирск, Казань, Минеральные Воды, Грозный, из Самарканда — в Хабаровск, Казань и Сочи, из Намангана — в Москву.