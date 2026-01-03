Сексолог Кан: два совета помогут разнообразить секс в праздники

«Традиционно даже в фольклоре и анекдотах два таких важных и знаменательных события, как интимный контакт и празднование Нового года, часто связаны. Если отвлечься от шуток, то, конечно, интимная активность в этот период повышается. Совместные каникулы — редкая возможность вырваться из рабочих будней и побыть наедине. Нарядная елка, красивые елочные украшения, запах мандаринов и хвои, подарки, ожидание чуда создают прекрасный антураж. Если получится избежать праздничной суматохи, отдых помогает расслабиться и настроиться на близость. Это время, как никакое другое, подходит для романтических разговоров и поступков, благодарности друг другу, что усиливает эмоциональную связь и взаимную теплоту», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» врач-сексолог, психотерапевт, психиатр клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Игорь Кан.