Банки блокируют крупные покупки на маркетплейсах: клиентам звонят и задают один вопрос

Чтобы снять ограничение, клиенту необходимо либо самостоятельно позвонить в службу поддержки банка, либо дождаться входящего звонка от финансовой организации. В ходе этого звонка автоматизированный голосовой помощник задаёт один ключевой вопрос: подтверждает ли клиент, что он не стал жертвой обмана.