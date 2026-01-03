Банки блокируют крупные покупки на маркетплейсах: клиентам звонят и задают один вопрос

Российские банки ввели дополнительный контроль за тратами клиентов в интернете. Как выяснило РИА Новости, финансовые организации начали блокировать и в обязательном порядке перепроверять дорогостоящие покупки, совершаемые на маркетплейсах.
Теперь при попытке оплатить крупный заказ операция может быть приостановлена. В таком случае покупатель получает уведомление от банка, что платёж отклонён в целях предотвращения возможного мошенничества.
Чтобы снять ограничение, клиенту необходимо либо самостоятельно позвонить в службу поддержки банка, либо дождаться входящего звонка от финансовой организации. В ходе этого звонка автоматизированный голосовой помощник задаёт один ключевой вопрос: подтверждает ли клиент, что он не стал жертвой обмана.
После получения положительного ответа блокировка с платежа снимается, и покупка может быть завершена.
Ранее сообщалось, что банки в России стали чаще блокировать средства клиентов на длительные сроки из-за подозрительных операций. Многие граждане сталкиваются с заморозкой счетов на период от 30 дней до шести месяцев.