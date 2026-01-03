Как выросла стоимость проезда в курганских электричках в 2026 году

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 ноября 2025 года выросла стоимость проезда в городском транспорте Кургана. Цена билетов увеличилась на два рубля — до 39 рублей. Решение было принято после обращения перевозчиков в связи с ростом затрат на обслуживание автобусов и оплату труда сотрудников.