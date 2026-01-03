Как выросла стоимость проезда в курганских электричках в 2026 году

Цены на курганских электричках увеличатся с 3,28 до 3,6 рубля за километр.
В Курганской области с 1 января розничный тариф проезда в пригородных электричках подняли почти на 10% — с 3,28 до 3,6 рубля за километр. Соответствующее постановление было подписано директором регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов Сергеем Евко.
«Установить следующие тарифы за услуги АОа “СПК” по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Курганской области. Предельный максимальный тариф, оплачиваемый пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении в размере 3,60 рублей за километр пути», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 ноября 2025 года выросла стоимость проезда в городском транспорте Кургана. Цена билетов увеличилась на два рубля — до 39 рублей. Решение было принято после обращения перевозчиков в связи с ростом затрат на обслуживание автобусов и оплату труда сотрудников.