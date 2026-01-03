Органный концерт, музыка при свечах, спектакли: как культурно отметить Рождество в ХМАО

Зрители окунутся в атмосферу детской мечты о волшебных палочках, плащах-невидимках и шляпах, из которых можно достать буквально все. Иллюзионист воплотит самые смелые фантазии на сцене, соединяя юмор, интригу и элементы магического шоу. Стоимость билетов: от 1 200 до 3 500 рублей.