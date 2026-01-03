Органный концерт, музыка при свечах, спектакли: как культурно отметить Рождество в ХМАО

В Ханты-Мансийске и Сургуте пройдут концерты при свечах в канун Рождества.
В рождественские каникулы города ХМАО наполнятся классической музыкой и ощущением чуда. Югорчан ждут камерные концерты, спектакли, атмосферные вечеринки и встречи «по душам». Выбирайте мероприятия для праздничного настроения в афише URA.RU.
Сургут.
Новогоднее иллюзионное шоу Александра Плотникова (6+).
Сургутская филармония, 3 и 4 января — 19:00.
Зрители окунутся в атмосферу детской мечты о волшебных палочках, плащах-невидимках и шляпах, из которых можно достать буквально все. Иллюзионист воплотит самые смелые фантазии на сцене, соединяя юмор, интригу и элементы магического шоу. Стоимость билетов: от 1 200 до 3 500 рублей.
Концерт Lumisfera при свечах (6+).
Сургутская филармония, 5 января — 18:00 и 21:00.
Музыканты приглашают провести вечер в канун Рождества при свете сотен свечей. В программе — «Зима» Вивальди, мелодии из «Щелкунчика», Last Christmas и другие композиции. Визуальные эффекты и световые инсталляции усилят впечатление и помогут почувствовать атмосферу праздника. Стоимость билетов узнавайте у организаторов.
Спектакль «Служанки» по пьесе Жана Жене (16+).
Мультимедийный парк «Россия — моя история», 6 января — 18:00.
Постановка театра Text предлагает иной взгляд на знаменитую пьесу, где все роли исполняют девушки, вопреки авторской задумке. Это история о столкновении мечты и реальности, о зависимостях, власти, масках и разрушительной силе воображения. Зрителя ждет напряженная драма, где за внешней игрой скрываются глубокие внутренние конфликты. Стоимость билетов: 1 000 рублей.
Вечеринка «Встречаем Рождество» (18+).
Дворец искусств «Нефтяник», 6 января — 17:00.
Праздничная программа объединит концерт, живое общение и атмосферу домашнего торжества. Для гостей подготовлены выступления творческих коллективов и приглашенных артистов, конкурсы и интерактивы. Стоимость билетов: от 600 до 800 рублей без меню.
Ханты-Мансийск.
Органный концерт «Звуки Рождества» (6+).
КТЦ «Югра-Классик», 4−5 января — 16:00.
Со сцены прозвучат знаменитые рождественские и зимние произведения — от Баха и Чайковского до современных композиторов. Программу за органом исполнит заслуженный деятель культуры Югры, лауреат российских и международных конкурсов Елена Коземиренко. Стоимость билетов: 900 рублей.
Концерт Lumisfera при свечах (6+).
КДЦ «Октябрь», 4 января — 17:30.
Зрителей ждет вечер живой музыки в окружении свечей. Прозвучат произведения Вивальди, Чайковского и известные рождественские мелодии. Стоимость билетов: от 4 000 до 6 000 рублей.
Новогоднее иллюзионное шоу Александра Плотникова (6+).
КДЦ «Октябрь», 6 января — 19:00.
Программа возвращает зрителей в мир детских фантазий о настоящем волшебстве. Трюки, иллюзии и интерактивные номера исполнит иллюзионист Александр Плотников. Стоимость билетов: от 1 200 до 3 500 рублей.
Рождественский спектакль «Морозко» (6+).
КТЦ «Югра-Классик», 7 января — 14:00.
Постановка по мотивам русской народной сказки подготовлена прихожанами храмов Ханты-Мансийска. Это трогательная история о смирении, доброте и торжестве справедливости, где добро побеждает зло. Спектакль обращается к темам милосердия, сострадания и верности нравственным ценностям. Пригласительные билеты можно получить в храмах города.
Нижневартовск.
Интерактивный спектакль «Все как по волшебству» (0+).
Дворец культуры «Октябрь», 3 января — 13:00.
Новогоднее представление объединяет героев сразу нескольких сказок и превращается в зимние путешествие. В спектакле много музыки, танцев и спецэффектов.
Музыкальный спектакль «Новогодний серпантин. На том же месте, в тот же час…» (16+).
Городской драмтеатр, 5 января — 19:00.
Спектакль о встречах, душевных разговорах и атмосфере домашнего застолья. Герои вспоминают уходящий год и людей, которые остаются рядом. Стоимость билетов: 1 300 рублей.
Спектакль «Новогодний серпантин. Собака на сене» (16+).
Городской драмтеатр, 7 января — 19:00.
Темпераментная комедия Лопе де Вега о невозможной любви на фоне сословных различий. Сеньора Диана и ее секретарь оказываются в плену чувств, ревности и гордости. Любовные интриги, маскарады и недоразумения делают действие динамичным и ярким. Испанские песни и фламенко создают атмосферу настоящего праздника. Стоимость билетов: 1 300 рублей.