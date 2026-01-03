В Башкирии действуют четыре ледовых переправы

Проехать по замерзшим водоемам можно: в Караидельском районе через реку Уфа на автодороге Бирск — Тастуба — Сатка, в Бирске на реке Белой, через ведомственную ледовую переправу на Каме в районе села Николо-Берёзовка и ледовую переправу на реке Белой в деревне Староянзигитово Краснокамского района.
Ранее «Башинформ» публиковал правила безопасности при движении по таким переправам: не допускать превышения установленной грузоподъемности; передвигаться с небольшой скоростью; не останавливаться; не совершать обгонов; не разворачиваться на льду; отстегивать ремни безопасности перед переездом, детей брать на руки; открыть замки дверей автомобиля и по возможности открыть окна.