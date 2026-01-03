В Башкирии действуют четыре ледовых переправы

Проехать по замерзшим водоемам можно: в Караидельском районе через реку Уфа на автодороге Бирск — Тастуба — Сатка, в Бирске на реке Белой, через ведомственную ледовую переправу на Каме в районе села Николо-Берёзовка и ледовую переправу на реке Белой в деревне Староянзигитово Краснокамского района.