Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии действуют четыре ледовых переправы

В Башкирии на данный момент действуют четыре ледовых переправы, напоминает МЧС Башкирии.

Источник: МЧС РФ

Проехать по замерзшим водоемам можно: в Караидельском районе через реку Уфа на автодороге Бирск — Тастуба — Сатка, в Бирске на реке Белой, через ведомственную ледовую переправу на Каме в районе села Николо-Берёзовка и ледовую переправу на реке Белой в деревне Староянзигитово Краснокамского района.

Ранее «Башинформ» публиковал правила безопасности при движении по таким переправам: не допускать превышения установленной грузоподъемности; передвигаться с небольшой скоростью; не останавливаться; не совершать обгонов; не разворачиваться на льду; отстегивать ремни безопасности перед переездом, детей брать на руки; открыть замки дверей автомобиля и по возможности открыть окна.