Экс-мэра Гуанчжоу, у которого нашли 13 тонн золота при обыске, приговорили к казни

Бывшего мэра китайского города Гуанчжоу Чжана Ци приговорили к смертной казни за коррупцию, растрату и злоупотребление служебными полномочиями. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил Telegram-канал Юань да Марья.
В ходе обысков у него конфисковали 13,5 тонн золота и 23 тонны наличных на 286 миллиардов юаней.
— Следствие установило, что активы на миллиарды долларов были получены через взятки за контракты и земельные сделки. Расследование длилось с 2019 года, — говорится в публикации.
Ранее суд в Китае казнил экс-гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя, обвиняемого в получении взяток на сумму около 156 миллионов долларов. В феврале суд отклонил поданную им апелляцию и оставил приговор в силе.
Саудовская Аравия установила в 2025 году новый рекорд по количеству смертных казней за год — 340 человек. Эксперты связывают резкий рост числа казней с продолжающейся в стране «войной с наркотиками».