Установлено, как был разрушен самый северный деревянный храм в российской Арктике

В 1882 году проходил первый Международный полярный год, и сотрудники спасательных станций в том числе стали вести наблюдения за погодой. В Малых Кармакулах, где позднее был основан Николаевский скит, приписанный к древнейшему на Беломорье Николаевскому Корельскому монастырю (сейчас он находится на территории завода, строящего атомные подводные лодки в Северодвинске), эти исследования выполнял иеромонах Иона Платонов. Кроме непосредственно работы священника он еще исполнял обязанности метеоролога на Новой Земле, а также преподавал в церковно-приходской школе, которая была открыта в Малых Кармакулах. «Церковь как институция и скит были частью большой государственной образовательной и просветительской программы», — уточнил Абрамовский. — И игумен Иона (Платонов), который был настоятелем Никольского скита, собственно, и являлся инструментом той большой государственной и епархиальной политики по глубокому погружению местного населения в свет христианской истины. И для этого как раз и возникла школа".