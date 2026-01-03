Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей пригласили бесплатно покататься на коньках

Воспользоваться этой возможностью можно будет на четырех площадках города.

Источник: Комсомольская правда

7 января в Омске пройдет ежегодный культурно-спортивный праздник «Рождественские катания». Как напомнил мэр города Сергей Шелест в своем-телеграм-канале, в этот день омичи бесплатно могут покататься на коньках.

Омичей приглашают на свои площадки четыре омских стадиона:

— Стадион «Юность» имени С. С. Бовкуна" (ул. Б. Хмельницкого, 221);

— Стадион «Энергия» (ул. 8-я Восточная, 22);

— Ледовая арена имени Леонида Киселева (ул. 70 лет Октября, 8, корп. 1);

— Стадион «СШ “Крутая горка” (ул. Полтавцева, д. 2/1).

Катки начнут свою работу с 13:00, с 17:00 на всех площадках начнутся праздничные программы, (0+). Центральной площадкой праздника станет каток стадиона «Юность». Помимо праздничной программы там будут работать интерактивные площадки.

Ранее «КП Омск» сообщала о том, куда еще стоит сходить в Омске в эти новогодние выходные.