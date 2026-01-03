Омичей пригласили бесплатно покататься на коньках

7 января в Омске пройдет ежегодный культурно-спортивный праздник «Рождественские катания». Как напомнил мэр города Сергей Шелест в своем-телеграм-канале, в этот день омичи бесплатно могут покататься на коньках.
Омичей приглашают на свои площадки четыре омских стадиона:
— Стадион «Юность» имени С. С. Бовкуна" (ул. Б. Хмельницкого, 221);
— Стадион «Энергия» (ул. 8-я Восточная, 22);
— Ледовая арена имени Леонида Киселева (ул. 70 лет Октября, 8, корп. 1);
— Стадион «СШ “Крутая горка” (ул. Полтавцева, д. 2/1).
Катки начнут свою работу с 13:00, с 17:00 на всех площадках начнутся праздничные программы, (0+). Центральной площадкой праздника станет каток стадиона «Юность». Помимо праздничной программы там будут работать интерактивные площадки.
