Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГУВД опубликовало видео с задержанным, нападавшим на девушек в подземных переходах Ташкента

Vaib.uz (Узбекистан. 3 января). Правоохранители обнародовали видеозапись с задержанным молодым мужчиной, который нападал на девушек в подземных переходах города.

Источник: Vaib.Uz

Речь идёт о 26-летнем ранее судимом жителе Узбекистана, совершившем последнее нападение в подземном переходе на улице Амира Темура, где он избил девушку и отобрал у неё мобильный телефон стоимостью 500 долларов.

По данным следствия, мужчина специально выбирал подземные переходы, рассчитывая на то, что в условиях плохой видимости камеры наблюдения не смогут чётко зафиксировать его лицо. Однако оперативникам удалось установить его личность и задержать подозреваемого.

Традиционно, как это часто бывает в подобных случаях, на видео задержанный попросил прощения у самой девушки, её родителей, а также у всего народа Узбекистана. Он пообещал, что подобное больше не повторится.

«В тоннеле, расположенном перед сквером Амира Темура, я два раза ударил незнакомую мне девушку. После того как она упала, пнул её по лицу. Забрав телефон, я убежал, а она кричала мне вслед. Затем я поехал на телефонный рынок “Чорсу” и продал телефон за 300 тысяч сумов. Я раскаиваюсь в содеянном», — признался он.

ГУВД обращается ко всем гражданам, которые могли пострадать от действий данного лица, с просьбой сообщить о подобных случаях по телефону 71 206−42−54 или на короткий номер 102.