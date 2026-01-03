Пьяный ростовчанин без прав на «девятке» врезался в препятствие на Театральном

В Ростове-на-Дону в Пролетарском районе 28-летний мужчина, управляя ВАЗ-2109, по предварительным данным, наехал на препятствие на проспекте Театральном в районе дома № 4. Пострадавших нет, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции.
— У автомобилиста были выявлены признаки опьянения. Также при проверке установили, что данный гражданин водительское удостоверение не получал, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в отношении водителя составлен материал. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Госавтоинспекция также напомнила, что управление автомобилем без водительского удостоверения запрещено, и призвала участников движения соблюдать ПДД и быть внимательнее на дороге.
