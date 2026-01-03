В Госдуме назвали сроки принятия мер по защите от «схемы Долиной»

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в субботу, 3 января, заявил, что меры по защите от «схемы Долиной» на рынке недвижимости могут быть приняты в первом квартале текущего года.
— После решения Верховного суда, я думаю, что вторичка вздохнула, граждане поняли, что они более-менее защищены (…) И есть предложение о том, чтобы деньги все-таки перечислялись и фиксировались, что они передаются тому лицу, которое продает квартиру, а не каким-то сторонним, вторым лицам, — подчеркнул Аксаков.
По его словам, второй вариант — это запрет оплачивать сделки наличными деньгами, оставив только безналичный способ оплаты, передает РИА Новости.
До этого появилась информация, что пенсионерки в Москве спорят из-за квартиры, проданной якобы под влиянием мошенников. 77-летняя Светлана решила переехать и купила двухкомнатную квартиру за 15,2 миллиона рублей. При этом первые проблемы начались на стадии заселения.
Екатеринбургский суд отказался встать на сторону женщины, которая продала автомобиль по заниженной цене под влиянием мошенников и потребовала признать сделку недействительной.