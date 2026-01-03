Две группы штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронетранспортерах ликвидированы в районе харьковского села Волчанские Хутора. Об этом 3 января сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
Там уточнили, что штурмовые группы ВСУ предприняли попытку выдвижения на БТР.
«Комплексным огневым поражением обе боевые группы уничтожены», — сообщают авторы Telegram-канала.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ бросило в бой батальон без подготовки в Волчанских Хуторах.
В середине декабря военкор Евгений Лисицын зявил, что российские войска взяли под контроль запад Волчанских Хуторов.