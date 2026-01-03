Ричмонд
ВС РФ уничтожили две штурмовые группы ВСУ у Волчанских Хуторов

Две штурмовые группы ВСУ предприняли попытку выдвижения на БТР у харьковского села Волчанские Хутора и были уничтожены.

Источник: Аргументы и факты

Две группы штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронетранспортерах ликвидированы в районе харьковского села Волчанские Хутора. Об этом 3 января сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Там уточнили, что штурмовые группы ВСУ предприняли попытку выдвижения на БТР.

«Комплексным огневым поражением обе боевые группы уничтожены», — сообщают авторы Telegram-канала.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ бросило в бой батальон без подготовки в Волчанских Хуторах.

В середине декабря военкор Евгений Лисицын зявил, что российские войска взяли под контроль запад Волчанских Хуторов.