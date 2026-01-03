ВС РФ уничтожили две штурмовые группы ВСУ у Волчанских Хуторов

Две группы штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронетранспортерах ликвидированы в районе харьковского села Волчанские Хутора. Об этом 3 января сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».